В Башкирии вертолет санавиации, из-за непогоды не смог доставить пациента в больницу

11:25, 04 дек 2021

В Башкирии вертолет возвращался с больным из Нуримановского района. Добраться до столицы республики не удалось из-за погодных условий.



Попав в снежную бурю, пилоты были вынуждены приземлиться в селе Иглино, на футбольном поле. Скорая помощь отвезла пациента до трассы М-5, а там его забрали уфимские медики.



В республике наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей пока воздержаться от поездок.



Читайте также: В Башкирии в собственном доме сгорел одинокий инвалид

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео