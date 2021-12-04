В Башкирии вертолет санавиации, из-за непогоды не смог доставить пациента в больницу
11:25, 04 дек 2021
В Башкирии вертолет возвращался с больным из Нуримановского района. Добраться до столицы республики не удалось из-за погодных условий. Попав в снежную бурю, пилоты были вынуждены приземлиться в селе Иглино, на футбольном поле. Скорая помощь отвезла пациента до трассы М-5, а там его забрали уфимские медики.
В республике наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей пока воздержаться от поездок.