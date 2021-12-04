В Башкирии в результате аварии серьезно пострадал ребенок

11:47, 04 дек 2021

В Башкирии на подъезде к Стерлитамаку столкнулись два автомобиля. Серьезные травмы получил семилетний ребенок.







Как сообщили в пресс-центре ГИБДД по РБ, авария произошла утром 4 декабря в Стерлитамакском районе на третьем километре подъездной дороги к Стерлитамаку. Столкнулись два встречных автомобиля: «Лада Гранта» под управлением 36-летней местной жительницы и Hyundai ix35, за рулем которого находился 66-летний житель Ишимбайского района.



В результате аварии пострадал семилетний пассажир иномарки. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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