В Башкирии на одном из участков трассы зарегистрировано сразу 3 ДТП

12:55, 04 дек 2021

В Кармаскалинском районе Башкирии зарегистрировано три аварии, накануне 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.







По предварительным данным, днём на 52 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись Renault Mеgane и попутный грузовик Daf. Через некоторое время на том же участке Mitsubishi Outlander столкнулся с Volkswagen Tiguan. Время спустя попутная Lada Granta наехала на стоящий Mitsubishi Outlander.



В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение на данном участке открыто.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на подъезде к Стерлитамаку столкнулись два автомобиля. Серьезные травмы получил семилетний ребенок.

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