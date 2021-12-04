В Башкирии на одном из участков трассы зарегистрировано сразу 3 ДТП
12:55, 04 дек 2021
В Кармаскалинском районе Башкирии зарегистрировано три аварии, накануне 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
По предварительным данным, днём на 52 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись Renault Mеgane и попутный грузовик Daf. Через некоторое время на том же участке Mitsubishi Outlander столкнулся с Volkswagen Tiguan. Время спустя попутная Lada Granta наехала на стоящий Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Движение на данном участке открыто.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на подъезде к Стерлитамаку столкнулись два автомобиля. Серьезные травмы получил семилетний ребенок.