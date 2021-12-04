В Башкирии пропала жительница Уфы Алия Хаматшина
16:39, 04 дек 2021
В Уфе разыскивают без вести пропавшую 38-летнюю местную жительницу Алию Хаматшину. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Уточняется, что женщина исчезла 20 ноября – с тех пор никакой информации о ней не поступало.
Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза.
Была одета в серую шубу, черные брюки, черные ботинки, на голове голубая шапка.
Если вам известно что-либо о местонахождении Алии Хаматшиной, позвоните по номеру экстренных служб (112) или обратитесь к волонтерам (8 (800) 700-54-52).
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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