В Башкирии пропала жительница Уфы Алия Хаматшина

16:39, 04 дек 2021

В Уфе разыскивают без вести пропавшую 38-летнюю местную жительницу Алию Хаматшину. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Уточняется, что женщина исчезла 20 ноября – с тех пор никакой информации о ней не поступало.



Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза.



Была одета в серую шубу, черные брюки, черные ботинки, на голове голубая шапка.



Если вам известно что-либо о местонахождении Алии Хаматшиной, позвоните по номеру экстренных служб (112) или обратитесь к волонтерам (8 (800) 700-54-52).



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Фото: соцсети