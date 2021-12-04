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В Башкирии пропала жительница Уфы Алия Хаматшина

В Башкирии пропала жительница Уфы Алия Хаматшина

16:39, 04 дек 2021

В Уфе разыскивают без вести пропавшую 38-летнюю местную жительницу Алию Хаматшину. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что женщина исчезла 20 ноября – с тех пор никакой информации о ней не поступало.


Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза.

Была одета в серую шубу, черные брюки, черные ботинки, на голове голубая шапка.

Если вам известно что-либо о местонахождении Алии Хаматшиной, позвоните по номеру экстренных служб (112) или обратитесь к волонтерам (8 (800) 700-54-52).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа поиск происшествия Уфа
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