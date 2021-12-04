В Башкирии электропоезд насмерть сбил 52-летнего мужчину

17:53, 04 дек 2021

Сегодня, 4 декабря, ночью на станции Аксаково в Белебеевском районе был смертельно травмирован 52-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути перед проходящим электропоездом. Об этом сообщил в соцсетях председатель ГК РБ по ЧС Фарит Гумеров.



«По данным Центра обработки вызовов Системы-112 в текущем году на железнодорожных путях погибли 6 человек и госпитализированы 5 пострадавших. Призываю граждан соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей!», — добавил Фарит Гумеров.



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