В Башкирии электропоезд насмерть сбил 52-летнего мужчину
17:53, 04 дек 2021
Сегодня, 4 декабря, ночью на станции Аксаково в Белебеевском районе был смертельно травмирован 52-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути перед проходящим электропоездом. Об этом сообщил в соцсетях председатель ГК РБ по ЧС Фарит Гумеров. «По данным Центра обработки вызовов Системы-112 в текущем году на железнодорожных путях погибли 6 человек и госпитализированы 5 пострадавших. Призываю граждан соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей!», — добавил Фарит Гумеров.