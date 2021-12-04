Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 19-летний парень пытался похитить в магазине алкоголь

В Башкирии 19-летний парень пытался похитить в магазине алкоголь

19:27, 04 дек 2021

В Башкирии задержали 19-летнего парня в краже из продуктового магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.



В Стерлитамаке житель Белебея пытался похитить коньяк. Молодой человек ранее привлекался по статьям 139 и 167 Уголовного кодекса РФ. После совершения кражи парень пытался скрыться, но охрана магазина задержала его до приезда сотрудников полиции.

«Сейчас по данному факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 и по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ. Задержанный находится под стражей», — добавили в ведомстве.

Читайте также:

В Башкирии в результате аварии серьезно пострадал ребенок
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: