В Башкирии 19-летний парень пытался похитить в магазине алкоголь

19:27, 04 дек 2021

В Башкирии задержали 19-летнего парня в краже из продуктового магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.







В Стерлитамаке житель Белебея пытался похитить коньяк. Молодой человек ранее привлекался по статьям 139 и 167 Уголовного кодекса РФ. После совершения кражи парень пытался скрыться, но охрана магазина задержала его до приезда сотрудников полиции.



«Сейчас по данному факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 и по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ. Задержанный находится под стражей», — добавили в ведомстве.

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Фото: МВД по РБ