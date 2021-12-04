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В Башкирии в загоревшейся бане едва не погибла 25-летняя девушка

В Башкирии в загоревшейся бане едва не погибла 25-летняя девушка

22:15, 04 дек 2021

Сегодня вечером в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение, что на улице Богородской в селе Михайловка Уфимского района горит баня.

На место немедленно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Выяснилось, что горит кирпичная баня 4 на 6 метра, и есть риск, что огонь перекинется на другие строения.

В течение получаса пожарным удалось локализовать пламя, а еще через полчаса пожар был полностью потушен. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В горящей бане дымом надышалась 25-летняя женщина. Ее доставили в больницу, сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.


- Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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