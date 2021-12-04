В Башкирии погиб водитель легковушки, врезавшись в дерево

22:44, 04 дек 2021

В Орджоникидзевском районе Уфы водитель легковушки врезался в дерево – в результате ДТП мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







Несчастный случай произошел сегодня, 4 декабря, вечером на улице Кольцевой в Уфе 44-летний мужчина, управляя ВАЗ-2115, допустил наезд на дерево.



«В результате аварии водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.





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