Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Под Уфой в перевернувшемся автомобиле погиб 47-летний мужчина

Под Уфой в перевернувшемся автомобиле погиб 47-летний мужчина

13:11, 05 дек 2021

Накануне вечером недалеко от деревни Дмитриевка случилось дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь 47-летнего мужчины. Об этом рассказали в ГИБДД по республике.

Водитель за рулем «Лады Granta» двигался в направлении Затона, и, потеряв управление, съехал с дороги в кювет. Автомобиль перевернулся, и мужчина умер до приезда медиков скорой. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы водитель легковушки врезался в дерево – в результате ДТП мужчина погиб.

Читайте также:

В Башкирии на одном из участков трассы зарегистрировано сразу 3 ДТП
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: авария в Уфе происшествия Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: