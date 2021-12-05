Под Уфой в перевернувшемся автомобиле погиб 47-летний мужчина

13:11, 05 дек 2021

Накануне вечером недалеко от деревни Дмитриевка случилось дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь 47-летнего мужчины. Об этом рассказали в ГИБДД по республике.



Водитель за рулем «Лады Granta» двигался в направлении Затона, и, потеряв управление, съехал с дороги в кювет. Автомобиль перевернулся, и мужчина умер до приезда медиков скорой. По факту аварии проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы водитель легковушки врезался в дерево – в результате ДТП мужчина погиб.



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Фото: ГИБДД по РБ