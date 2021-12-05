В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил мужчину и вылетел в кювет
13:23, 05 дек 2021
В городе Салавате случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход, об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии. ДТП в Башкирии со смертельным исходом произошло в вечернее время, 4 декабря. По имеющимся сведениям, на ул. Заки Валиди 41-летний житель из Мелеузовского района находясь за рулём Мазда CX-5 наехал на 47-летнего мужчину, после этого вылетел с дороги в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм умер на месте ДТП. Начато разбирательство.