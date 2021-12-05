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В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил мужчину и вылетел в кювет

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил мужчину и вылетел в кювет

13:23, 05 дек 2021

В городе Салавате случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход, об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.


ДТП в Башкирии со смертельным исходом произошло в вечернее время, 4 декабря. По имеющимся сведениям, на ул. Заки Валиди 41-летний житель из Мелеузовского района находясь за рулём Мазда CX-5 наехал на 47-летнего мужчину, после этого вылетел с дороги в кювет. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм умер на месте ДТП. Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что под Уфой в перевернувшемся автомобиле погиб 47-летний мужчина

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Салават аварии происшествия ДТП
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