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В Башкирии любители закаливания спасли угодившую под лед собаку

В Башкирии любители закаливания спасли угодившую под лед собаку

14:13, 05 дек 2021

На днях в башкирском городе Нефтекамск небезразличные спортсмены пришли на выручку собаке, провалившейся под лед.


По сообщению корреспондентов телепередачи «Время новостей», нефтекамские любители закаливания, во время очередной пробежки,  заметили собаку, провалившуюся под лед местного водоема Березовка. Атлеты, не колеблясь ни секунды, бросились вытаскивать пса.

Осторожно, передвигаясь ползком по тем местам, где лед был еще довольно толстый, моржи смогли подобраться к животному и спасти его из ледяной воды.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск
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