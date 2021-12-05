В Башкирии в опрокинувшемся авто погиб пассажир
14:42, 05 дек 2021
Сегодня на территории Мишкинского района, 28-летний житель города Уфы, двигаясь на автомобиле «Фольксваген Гольф» по участку автодороги Уфа-Янаул, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате дорожного происшествия от полученных травм скончался 40-летний пассажир. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы.
Стало известно, что водитель не имел прав на управление транспортным средством. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил мужчину и вылетел в кювет.
Фото: ГИБДД по РБ
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