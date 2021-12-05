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В Башкирии в опрокинувшемся авто погиб пассажир

В Башкирии в опрокинувшемся авто погиб пассажир

14:42, 05 дек 2021

Сегодня на территории Мишкинского района, 28-летний житель города Уфы, двигаясь на автомобиле «Фольксваген Гольф» по участку автодороги Уфа-Янаул, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.


В результате дорожного происшествия от полученных травм скончался 40-летний пассажир. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы.

Стало известно, что водитель не имел прав на управление транспортным средством. Начато разбирательство. 

 Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил мужчину и вылетел в кювет.

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Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район аварии происшествия
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