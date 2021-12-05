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В Башкирии во время тушения пожара в 5-этажном доме обнаружили тело мужчины

В Башкирии во время тушения пожара в 5-этажном доме обнаружили тело мужчины

18:59, 05 дек 2021

В городе Салават случился пожар в квартире – в итоге чрезвычайного происшествия погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям по республике Башкортостан.

5 декабря, в вечернее время в Салавате по ул. Ленина, 36 в одной из квартир  жилого пятиэтажного многоквартирного дома произошел пожар.

К моменту прибытия работников спасательной службы стало известно, что жители, узнав о пожаре, покинули дом. В квартире на пятом этаже во время тушения огня обнаружили тело мужчины. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 3 кв.м в комнате размером 4х5 метров в двухкомнатной квартиры.


Ранее сообщалось об еще одном пожаре в Башкирии в загоревшейся бане едва не погибла 25-летняя девушка.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Салават происшествия пожар
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