В Башкирии во время тушения пожара в 5-этажном доме обнаружили тело мужчины
18:59, 05 дек 2021
В городе Салават случился пожар в квартире – в итоге чрезвычайного происшествия погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям по республике Башкортостан.
5 декабря, в вечернее время в Салавате по ул. Ленина, 36 в одной из квартир жилого пятиэтажного многоквартирного дома произошел пожар.
К моменту прибытия работников спасательной службы стало известно, что жители, узнав о пожаре, покинули дом. В квартире на пятом этаже во время тушения огня обнаружили тело мужчины. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 3 кв.м в комнате размером 4х5 метров в двухкомнатной квартиры.
Ранее сообщалось об еще одном пожаре в Башкирии в загоревшейся бане едва не погибла 25-летняя девушка.