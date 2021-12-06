Стали известны подробности ранения полицейского в Башкирии

18:45, 06 дек 2021

Участковый полицейский, которого ранили на прошлой неделе в Стерлибашевском районе Башкирии, рассказал подробности происшествия. Своим мнением он поделился в передаче «Честно говоря» на БСТ. При нападении участковый, напомним, был с коллегой. Они оба приехали в деревню Акчишма, чтобы задержать подозреваемого по статье 319 УК РФ, но он и находившийся в его доме подельник оказали сопротивление.







«[Один из нападавших] Газетдинов пистолет достал, участковый выстрелил и сказал: «Бросай пистолет». Газетдинов в этот момент мной закрылся, пистолет к голове преподнес и сказал: «Бросай пистолет или я его застрелю». Я кричу участковому: «Пистолет не бросай, он нас обоих положит, беги и вызывай наряд». После этого коллега задом начал отходить и побежал вызывать помощь. А в этой ситуации как еще? Мы не могли тут вдвоем остаться. Он мне не поможет никак. После этого они сказали: «Все, ты наш заложник», — рассказал раненый участковый.



Двух мужчин нашли вскоре по горячим следам. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.





«При прочесывании местности в Федоровском районе в лесном массиве близ деревни Верхний Алыштан сотрудниками полиции по горячим следам были найдены и задержаны двое разыскиваемых мужчин, которые подозревались в нападении на участковых уполномоченных полиции. Работу сотрудников органов внутренних дел на месте координировал лично Министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев. Все материалы по данному происшествию переданы в СУ СК РФ по РБ», — рассказали в ведомстве.



При задержании один из нападавших пытался покончить жизнь самоубийством, но его вовремя спасли врачи. Сейчас он в больнице. В больнице находится и раненый участковый. Его ранили в плечо и ногу.









В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Продолжается фиксация доказательств по делу.





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Фото: скрин видео