В Башкирии сотрудник кафе получил ожоги во время пожара

18:54, 06 дек 2021

Сегодня, 6 декабря, в ГУ МЧС России по РБ сообщили о том, что в Калининском районе Уфы по улице Новоселов в кафе быстрой доставки воспламенилось растительное масло в помещении кухни размером 4х8 метра, на первом этаже двухэтажного кирпичного пристроя к жилому многоквартирному дому.







Дознавателем МЧС России установлено, что при выносе горящего масла 21-летний работник, споткнувшись, получил ожоги. По данным министерства здравоохранения мужчина получил ожоги I, II степени лица, верхних и нижних конечностей 13%, госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ №18, состояние средней тяжести, находится в палате.





- Предполагаемая причина пожара – устанавливается. Пожар потушен до прибытия пожарных подразделений. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

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