Вахтовик из Башкирии жестоко убил в ЯНАО своего приятеля

11:08, 07 дек 2021

59-летнего вахтовика из Башкирии будут судить за жестокое убийство приятеля.



По данным коллег из «КП-Ямал», смертельный случай произошел в начале сентября 2021 года в Пуровском районе региона. Двое коллег распивали алкоголь прямо на территории промышленного объекта, где, по всей видимости, работали.







В один момент между коллегами начался спор, который перерос в драку. Тогда 59-летний житель Башкирии схватил нож и ударил приятеля в «жизненно важные органы». 56-летний рабочий скончался на месте.



Спустя три месяца расследование уголовного дела закончили и передали в суд. Сам вахтовик сейчас остается под стражей.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии рецидивист зарезал своего приятеля из-за денежного долга.





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