В Уфе двух авариях пострадали женщины

11:46, 07 дек 2021

6 декабря в столице Башкирии случилось два ДТП с пострадавшими. В одном случае ушибы получила пассажирка, а в другом – автоледи.







Так, в третьем часу дня 38-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Менделеева в сторону 50 лет СССР и врезался в попутную «Шкоду Октавию». Ушибы получила 49-летняя пассажирка «Октавии».





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Фото: ГИБДД по РБ