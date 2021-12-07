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В Уфе двух авариях пострадали женщины

В Уфе двух авариях пострадали женщины

11:46, 07 дек 2021

6 декабря в столице Башкирии случилось два ДТП с пострадавшими. В одном случае ушибы получила пассажирка, а в другом – автоледи.

Так, в третьем часу дня 38-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Менделеева в сторону 50 лет СССР и врезался в попутную «Шкоду Октавию». Ушибы получила 49-летняя пассажирка «Октавии».

В Орджоникидзевском районе Уфы в шесть вечера на улице Ульяновых 36-летний водитель «Шкоды Октавии» врезался в остановившийся на светофоре «Рено Сандеро». 37-летняя водительница «Рено» получила легкие травмы и отправилась домой после получения помощи врачей.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии, которая произошла 6 декабря на 1336 км трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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