В Уфе двух авариях пострадали женщины

6 декабря в столице Башкирии случилось два ДТП с пострадавшими. В одном случае ушибы получила пассажирка, а в другом – автоледи.
Так, в третьем часу дня 38-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Менделеева в сторону 50 лет СССР и врезался в попутную «Шкоду Октавию». Ушибы получила 49-летняя пассажирка «Октавии».
В Орджоникидзевском районе Уфы в шесть вечера на улице Ульяновых 36-летний водитель «Шкоды Октавии» врезался в остановившийся на светофоре «Рено Сандеро». 37-летняя водительница «Рено» получила легкие травмы и отправилась домой после получения помощи врачей.