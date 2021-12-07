Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в аварии погиб 34-летний пассажир автомобиля

В Башкирии в аварии погиб 34-летний пассажир автомобиля

12:31, 07 дек 2021

Авария в Башкирии произошла днем 6 декабря в Шаранском районе на 85 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.

33-летний житель Бакалинского района за рулем «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Смертельные травмы поучил 34-летний пассажир иномарки.

Водитель попал в больницу. Оказалось, что он находился за рулем пьяным – результат освидетельствования составил 1,389 мг/л. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.

Ранее сообщалось об еще двух авариях в Башкирии, в которых пострадали женщины. В одном случае ушибы получила пассажирка, а в другом – автоледи.


Читайте также:

Массовая авария в Башкирии: пострадал водитель и ребенок
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Шаранский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: