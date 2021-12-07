В Башкирии в аварии погиб 34-летний пассажир автомобиля
12:31, 07 дек 2021
Авария в Башкирии произошла днем 6 декабря в Шаранском районе на 85 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.
33-летний житель Бакалинского района за рулем «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Смертельные травмы поучил 34-летний пассажир иномарки.
Водитель попал в больницу. Оказалось, что он находился за рулем пьяным – результат освидетельствования составил 1,389 мг/л. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.
Ранее сообщалось об еще двух авариях в Башкирии, в которых пострадали женщины. В одном случае ушибы получила пассажирка, а в другом – автоледи.
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Источник:
www.sobkor02.ru
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