Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на горнолыжном курорте

В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на горнолыжном курорте

12:40, 07 дек 2021

Госкомитет по ЧС сообщил, что сегодня, 7 декабря, в Белорецком районе произошел несчастный случай с ребенком. По информации ведомства, 8-летний мальчик упал с подъемника.

Спасатели уточнили, что ЧП произошло в селе Абзаково на горнолыжной трассе. Причина произошедшего не уточняется. Отмечается лишь только, что «неправильное поведение на горнолыжной трассе может привести к очень неприятным последствиям».

В настоящий момент мальчика госпитализировали. Его состояние не уточняется. 


Ранее сообщалось о еще одном происшествии в Башкирии: сотрудник кафе получил ожоги во время пожара. По предварительным данным в кафе быстрой доставки воспламенилось растительное масло в помещении кухни размером 4х8 метра, на первом этаже двухэтажного кирпичного пристроя к жилому многоквартирному дому. 

Читайте также:

В Башкирии во время тушения пожара в 5-этажном доме обнаружили тело мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: