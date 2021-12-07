В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на горнолыжном курорте

12:40, 07 дек 2021

Госкомитет по ЧС сообщил, что сегодня, 7 декабря, в Белорецком районе произошел несчастный случай с ребенком. По информации ведомства, 8-летний мальчик упал с подъемника.







Спасатели уточнили, что ЧП произошло в селе Абзаково на горнолыжной трассе. Причина произошедшего не уточняется. Отмечается лишь только, что «неправильное поведение на горнолыжной трассе может привести к очень неприятным последствиям».



В настоящий момент мальчика госпитализировали. Его состояние не уточняется.





Ранее сообщалось о еще одном происшествии в Башкирии: сотрудник кафе получил ожоги во время пожара. По предварительным данным в кафе быстрой доставки воспламенилось растительное масло в помещении кухни размером 4х8 метра, на первом этаже двухэтажного кирпичного пристроя к жилому многоквартирному дому.

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