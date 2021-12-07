В Казани мать сняла на видео избиение дочери, чтобы отомстить мужу, который хотел уйти из семьи

17:53, 07 дек 2021

Нетрезвая девушка сняла на видео, как избивает двухлетнюю малышку и отослала бывшему мужу, чтобы он знал, как обращаются с его дочкой. Мужчина не планировал кому-то рассказывать об инциденте, однако случайно переправил записи собственной матери.



Лишь бабушка бедняжки пошла в полицию и потребовала забрать ребенка у горе-мамаши. Женщина сообщила, что сыну все равно на дочь и выразила готовность заняться ее воспитанием лично.



У девочки диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и гематомы. В данный момент она находится в детской больнице.



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