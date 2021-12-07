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В Челябинской области в страшной аварии погибли братья из Башкирии

В Челябинской области в страшной аварии погибли братья из Башкирии

18:30, 07 дек 2021

В Башкортостане прощаются с тремя братьями, которые погибли в аварии.

В поселке Рыскужино, что в Абзелиловском р-не, сегодня были похороны сразу троих молодых людей. Они погибли в ДТП. Столкновение "девятки" и грузовой "Газели" произошло на трассе Куса - Златоуст.

Трагедия датируется пятым декабря. В результате ДТП водитель, 1983 года рождения, два пассажира 1991 и 1992 годов рождения, скончались на месте происшествия. В ВАЗ-2109 также находился мальчик четырех лет. Сейчас врачи Челябинска делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.


За рулем легкового авто был Вадим, его сын Рамазан чудом остался жив. В семье также растет малыш Арслан, которому исполнилось полтора года, а жена Валия находится в положении. Девушка стала вдовой с детьми на руках.

"Живи мой мальчик! Ты только живи! Я рядом, мой маленький ребенок!", - пишет у себя в соцсетях женщина.

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Теги: происшествия аварии
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