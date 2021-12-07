Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Москве посетитель МФЦ на Юго-Востоке открыл стрельбу после просьбы надеть маску

В Москве посетитель МФЦ на Юго-Востоке открыл стрельбу после просьбы надеть маску

18:56, 07 дек 2021

На юго-востоке Москвы посетитель многофункционального центра начал стрелять в ответ на просьбу надеть маску.

Жертвой стрелка стал администратор МФЦ. Ранения получила посетительница, девочка в возрасте 10-ти лет и еще два человека.


По сообщениям источников, нападавшего зовут Сергей Глазов, он имеет опыт армейской службы в звании подполковника.

Целей своего нападения он не раскрывает. Сейчас Глазов находится в окружении следователей, которым пытается несвязным образом рассказать о мировом заговоре и пандемии.

У стрелка обнаружили сумку с проводами. В данный момент с ней работают саперы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети
Теги: происшествия криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: