В Москве посетитель МФЦ на Юго-Востоке открыл стрельбу после просьбы надеть маску
18:56, 07 дек 2021
На юго-востоке Москвы посетитель многофункционального центра начал стрелять в ответ на просьбу надеть маску.
Жертвой стрелка стал администратор МФЦ. Ранения получила посетительница, девочка в возрасте 10-ти лет и еще два человека.
По сообщениям источников, нападавшего зовут Сергей Глазов, он имеет опыт армейской службы в звании подполковника.
Целей своего нападения он не раскрывает. Сейчас Глазов находится в окружении следователей, которым пытается несвязным образом рассказать о мировом заговоре и пандемии.
У стрелка обнаружили сумку с проводами. В данный момент с ней работают саперы.
Фото: соцсети
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