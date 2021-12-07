В Москве посетитель МФЦ на Юго-Востоке открыл стрельбу после просьбы надеть маску

18:56, 07 дек 2021

На юго-востоке Москвы посетитель многофункционального центра начал стрелять в ответ на просьбу надеть маску.



Жертвой стрелка стал администратор МФЦ. Ранения получила посетительница, девочка в возрасте 10-ти лет и еще два человека.



По сообщениям источников, нападавшего зовут Сергей Глазов, он имеет опыт армейской службы в звании подполковника.



Целей своего нападения он не раскрывает. Сейчас Глазов находится в окружении следователей, которым пытается несвязным образом рассказать о мировом заговоре и пандемии.



У стрелка обнаружили сумку с проводами. В данный момент с ней работают саперы.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети