В Башкирии в расселенном доме во время тушения пожара обнаружили тело мужчины

09:50, 08 дек 2021

Тело человека обнаружили во время тушения пожара в расселённом доме в Уфе. Об этом сообщает МЧС по республике.







Информация о пожаре поступила в диспетчерскую 8 декабря в 02:51 ночи. По предварительным данным, загорелся расселённый двухэтажный дом по улице Ленина 67/1. На место оперативно выехали сотрудники МЧС и другие экстренные службы. В 03:13 объявлен повышенный ранг пожара, на его тушение привлекли 38 спасателей и 11 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание в 03:27, полностью его ликвидировать - в 04:05. Тело человека обнаружили в ходе тушения огня. Его пол и личность устанавливаются.



В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.





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