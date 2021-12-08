В Башкирии молодой водитель сбил 8-летнюю девочку

10:01, 08 дек 2021

Накануне, 7 декабря, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 24-летний водитель, управляя ВАЗ-2114, двигался по улице Центральной в деревне Айгулево и наехал на восьмилетнюю девочку.







Второклассница внезапно оказалась на дороге. Пострадавшую госпитализировали. Известно, что девочка была с мамой. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.



— Вижу, стоит маршрутная «газелька». Оставалось, наверное, метра четыре, и ребенок выбежал. Не успел остановиться. Сбил… Выбежал, посмотрел, а она лежит, кричит, говорит, что спина болит и голова, — рассказал водитель сотрудникам ГИБДД.





Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 1850 нарушений правил дорожного движения. 26 человек сели за руль пьяными. Кроме того, сотрудникам Госавтоинспекции удалось разыскать один угнанный автомобиль.



Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области в страшной аварии погибли братья из Башкирии.

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