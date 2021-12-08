В Башкирии женщина за рулем «Мазды 3» столкнулась с «КамАЗом», пострадал ребенок

12:23, 08 дек 2021

В минувший вторник, 7 декабря, около семи часов утра в Уфе столкнулись иномарка и «КамАЗ».



Все произошло на Комаринской улице. Следуя в сторону деревни Карпово, 25-летняя водительница «Мазды 3» врезалась в попутный грузовик. Сама автоледи получила легкую травму ноги, а ее четырехлетний ребенок попал в больницу с травмами головы.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии, которая произошла днем 6 декабря в Шаранском районе на 85 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.



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