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В Башкирии женщина за рулем «Мазды 3» столкнулась с «КамАЗом», пострадал ребенок

В Башкирии женщина за рулем «Мазды 3» столкнулась с «КамАЗом», пострадал ребенок

12:23, 08 дек 2021

В минувший вторник, 7 декабря, около семи часов утра в Уфе столкнулись иномарка и «КамАЗ».


Все произошло на Комаринской улице. Следуя в сторону деревни Карпово, 25-летняя водительница «Мазды 3» врезалась в попутный грузовик. Сама автоледи получила легкую травму ноги, а ее четырехлетний ребенок попал в больницу с травмами головы.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии, которая произошла днем 6 декабря в Шаранском районе на 85 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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