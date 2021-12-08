В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки, пострадали 2 человека
21:24, 08 дек 2021
Сегодня, 8 декабря, на Бирском тракте произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Hyundai Santa Fe и Audi A6. «В результате ДТП, к сожалению, пострадали два водителя: мужчины 43 и 27 лет», — сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
На место происшествия выезжали пожарные (с. Узытамак) Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и полиция.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: 7 декабря, около семи часов утра в Уфе столкнулись иномарка и «КамАЗ».