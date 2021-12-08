В Башкирии погиб парень, надышавшись угарным газом в автомобиле

21:36, 08 дек 2021

Сегодня вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в с. Алкино-2 Чишминского района два человека угорели в автомобиле в гаражном кооперативе.







В результате происшествия погиб парень и пострадала девушка - она госпитализирована в больницу. Предварительно, молодые люди отравились угарным газом. Причина происшествия устанавливается, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ.



«Уважаемые граждане! Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, однако даже небольшая его доза может быть смертельной. Поэтому ни в коем случае нельзя прогревать или ремонтировать автомобиль с работающим двигателем в гараже», — обратились в ведомстве.





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