В Башкирии разбился каменщик, упав с высоты 12 этажа
10:29, 09 дек 2021
Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая на производстве.6 декабря в Затоне на строительной площадке погиб работник ООО «ПМК-54». В пресс-службе ведомства рассказали подробности инцидента.
По предварительной информации, в тот день 61-летний каменщик выполнял работы на строящемся объекте в уфимском микрорайоне Затон. В какой-то момент мужчина сорвался с высоты 12-этажного дома. Сотрудник ООО «ПМК-54» скончался на месте.
Эксперты Государственной инспекции труда установят причины и обстоятельства трагедии. Работодатель, если вина его будет доказана, может получить как административное, так и уголовное наказание.