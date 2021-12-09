В Башкирии разбился каменщик, упав с высоты 12 этажа

10:29, 09 дек 2021

Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая на производстве. 6 декабря в Затоне на строительной площадке погиб работник ООО «ПМК-54». В пресс-службе ведомства рассказали подробности инцидента.











По предварительной информации, в тот день 61-летний каменщик выполнял работы на строящемся объекте в уфимском микрорайоне Затон. В какой-то момент мужчина сорвался с высоты 12-этажного дома. Сотрудник ООО «ПМК-54» скончался на месте.





Эксперты Государственной инспекции труда установят причины и обстоятельства трагедии. Работодатель, если вина его будет доказана, может получить как административное, так и уголовное наказание.





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Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ