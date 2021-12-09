В Башкирии женщина совершила акт самосожжения на глазах у людей
10:57, 09 дек 2021
Сегодня, 9 декабря, в Уфе около 9:36 утра очевидцы увидели, что на проспекте Октября, 71/1 горит человек, напротив здания железнодорожной больницы.
«Со слов инженера по пожарной безопасности ЖД-больницы он услышал, что женщина выкрикнула «Не хочу жить», после чего он сразу позвонил в пожарную охрану и, схватив огнетушитель, побежал к женщине. Мужчина затушил горение верхней одежды на женщине», — сообщили в МЧС по Башкирии.
Пострадавшую госпитализировали в ГКБ № 18 в ожоговое отделение. Она получила ожоги II степени.
Женщина 1957 года рождения.
Читайте также:В Башкирии разбился каменщик, упав с высоты 12 этажа
Фото: МЧС по РБ
Читайте также