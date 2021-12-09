В Башкирии женщина совершила акт самосожжения на глазах у людей

10:57, 09 дек 2021

Сегодня, 9 декабря, в Уфе около 9:36 утра очевидцы увидели, что на проспекте Октября, 71/1 горит человек, напротив здания железнодорожной больницы.



«Со слов инженера по пожарной безопасности ЖД-больницы он услышал, что женщина выкрикнула «Не хочу жить», после чего он сразу позвонил в пожарную охрану и, схватив огнетушитель, побежал к женщине. Мужчина затушил горение верхней одежды на женщине», — сообщили в МЧС по Башкирии.



Пострадавшую госпитализировали в ГКБ № 18 в ожоговое отделение. Она получила ожоги II степени.



Женщина 1957 года рождения.



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Фото: МЧС по РБ