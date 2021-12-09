Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина совершила акт самосожжения на глазах у людей

В Башкирии женщина совершила акт самосожжения на глазах у людей

10:57, 09 дек 2021

Сегодня, 9 декабря, в Уфе около 9:36 утра очевидцы увидели, что на проспекте Октября, 71/1 горит человек, напротив здания железнодорожной больницы.


«Со слов инженера по пожарной безопасности ЖД-больницы он услышал, что женщина выкрикнула «Не хочу жить», после чего он сразу позвонил в пожарную охрану и, схватив огнетушитель, побежал к женщине. Мужчина затушил горение верхней одежды на женщине», — сообщили в МЧС по Башкирии.

Пострадавшую госпитализировали в ГКБ № 18 в ожоговое отделение. Она получила ожоги II степени.

Женщина 1957 года рождения.

Читайте также:

В Башкирии разбился каменщик, упав с высоты 12 этажа
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: