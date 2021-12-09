В Башкирии, попав под машину, погибла 70-летняя женщина

12:11, 09 дек 2021

В десятом часу утра 8 декабря в Белебеевском районе Башкортостана случилось ДТП, в котором погибла пенсионерка.







Все случилось на четвертом километре дороги Белебей-Приютово. 35-летний водитель «Лады Калины» сбил 70-летнюю бабушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода. Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.



Оказалось, что летом этого года мужчина был лишен водительских прав за отказ проходить медосвидетельствование.



Ранее сообщалось о том, что на Бирском тракте произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Hyundai Santa Fe и Audi A6.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram