В Башкирии, попав под машину, погибла 70-летняя женщина
12:11, 09 дек 2021
В десятом часу утра 8 декабря в Белебеевском районе Башкортостана случилось ДТП, в котором погибла пенсионерка.
Все случилось на четвертом километре дороги Белебей-Приютово. 35-летний водитель «Лады Калины» сбил 70-летнюю бабушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода. Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.
Оказалось, что летом этого года мужчина был лишен водительских прав за отказ проходить медосвидетельствование.