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В Башкирии два ребенка отравились угарным газом

В Башкирии два ребенка отравились угарным газом

14:23, 09 дек 2021

Сегодня днем в Кугарчинском районе двое детей отравились угарным газом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, ЧП произошло в деревне Каран, в частном доме на улице Нагорной. Родители решили затопить печь, но забыли открыть заслонку, из-за чего едкий дым начал растекаться по комнате. В итоге угорели двое малышей 6 и 4 лет, но их вовремя обнаружили родители и вызвали скорую помощь.

В полубессознательном состоянии детей доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает, а врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина совершила акт самосожжения на глазах у людей.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кугарчинский район происшествия
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