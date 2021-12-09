В Башкирии пропал 15-летний Ярослав Юрков

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 15-летнего Ярослава Юркова. Согласно размещенной информации, его местонахождение неизвестно с 8 декабря 2021 года. Предположительно подросток может находится в Перми или в башкирском Мелеузе. Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, зеленые глаза, русые волосы.
Был одет: темно-зеленая куртка, черные спортивные брюки, темно-синяя шапка, ярко-рыжие ботинки. С собой был черный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.