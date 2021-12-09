В Башкирии пропал 15-летний Ярослав Юрков

18:21, 09 дек 2021

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 15-летнего Ярослава Юркова. Согласно размещенной информации, его местонахождение неизвестно с 8 декабря 2021 года. Предположительно подросток может находится в Перми или в башкирском Мелеузе.



Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, зеленые глаза, русые волосы.



Был одет: темно-зеленая куртка, черные спортивные брюки, темно-синяя шапка, ярко-рыжие ботинки. С собой был черный рюкзак.



Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



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