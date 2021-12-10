В Башкирии пьяный парень угнал машину и попал в ДТП

09:45, 10 дек 2021

В Миякинском районе Башкирии инспекторы ДПС обнаружили на обочине дороги "Ладу" четырнадцатой модели. Полицейские выяснили, кому принадлежит автомобиль, и связались с хозяином ТС, однако тот сообщил, что ранее обнаружил пропажу авто, но в полицию заявлять не стал.







В скором времени оперативники задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 23-летний парень, который ранее был неоднократно судим. Он раскаялся в содеянном.





Пресс-служба МВД РБ:



По предварительным данным, 23-летний молодой человек пришел к 46-летнему сельчанину, чтобы узнать местонахождение своей родственницы. Однако поговорить с 46-летним мужчиной не удалось, тот его не впустил даже за порог своего дома. В ходе конфликта у 46-летнего сельчанина из кармана выпали ключи от автомобиля. Этим воспользовался 23-летний парень. Он уехал на чужом ВАЗ-2114 к себе домой и стал распивать спиртные напитки. 46-летний потерпевший обнаружил пропажу автомобиля только спустя сутки. Все это время он тоже распивал горячительное. 23-летний сельчанин в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и решил добраться до магазина, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Не придумав, что сделать с машиной, он решил ее бросить и скрыться пешком с места ДТП. Чуть позже «четырнадцатую» обнаружили инспекторы ДПС.

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На парня завели уголовное дело. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.