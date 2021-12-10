Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пьяный парень угнал машину и попал в ДТП

В Башкирии пьяный парень угнал машину и попал в ДТП

09:45, 10 дек 2021

В Миякинском районе Башкирии инспекторы ДПС обнаружили на обочине дороги "Ладу" четырнадцатой модели. Полицейские выяснили, кому принадлежит автомобиль, и связались с хозяином ТС, однако тот сообщил, что ранее обнаружил пропажу авто, но в полицию заявлять не стал.

В скором времени оперативники задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 23-летний парень, который ранее был неоднократно судим. Он раскаялся в содеянном.


Пресс-служба МВД РБ:

По предварительным данным, 23-летний молодой человек пришел к 46-летнему сельчанину, чтобы узнать местонахождение своей родственницы. Однако поговорить с 46-летним мужчиной не удалось, тот его не впустил даже за порог своего дома. В ходе конфликта у 46-летнего сельчанина из кармана выпали ключи от автомобиля. Этим воспользовался 23-летний парень. Он уехал на чужом ВАЗ-2114 к себе домой и стал распивать спиртные напитки. 46-летний потерпевший обнаружил пропажу автомобиля только спустя сутки. Все это время он тоже распивал горячительное. 23-летний сельчанин в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и решил добраться до магазина, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Не придумав, что сделать с машиной, он решил ее бросить и скрыться пешком с места ДТП. Чуть позже «четырнадцатую» обнаружили инспекторы ДПС.
На парня завели уголовное дело. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Читайте также:

В Башкирии женщина с 13-летней дочкой пострадали в массовом ДТП
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Теги: Миякинский район происшествия ДТП
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: