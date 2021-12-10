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В Башкирии молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку

В Башкирии молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку

10:17, 10 дек 2021

Сотрудники полиции задержали уфимца, похитившего мобильник у бывшей возлюбленной. Таким образом мужчина решил компенсировать потраченные на ухаживания деньги, сообщает пресс-служба МВД России по Уфе.

Как рассказали в ведомстве, 38-летняя местная жительница рассталась со своим парнем. Переживая потерю возлюбленной, 34-летний уфимец стал злоупотреблять алкоголем.

Женщина сообщила, что бывший знакомый ворвался к ней на работу в салон красоты, ударил ее и забрал сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали обидчика. На него завели уголовное дело по статье «Кража».


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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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