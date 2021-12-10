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В Белебеевском районе Башкирии родители обнаружили бездыханное тело своего 3-месячного ребенка

В Белебеевском районе Башкирии родители обнаружили бездыханное тело своего 3-месячного ребенка

15:21, 10 дек 2021

По предварительным данным, в доме многодетной семьи ночью в колыбельке заплакал трехмесячный малыш. Мама, проснувшись, убаюкала его, положив на двуспальную кровать между собой и супругом.


Рано утром, около 05.00, женщина обнаружила младенца без признаков жизни. Она сразу же разбудила мужа, родителей, вызвала «скорую». Приехавшие на вызов медики констатировали смерть мальчика.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит. У родителей есть двое детей школьного возраста.

Теперь правоохранителям предстоит установить причину и обстоятельства гибели младенца.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Белебеевский район происшествия
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