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В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали в аварии пассажирского автобуса с внедорожником

В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали в аварии пассажирского автобуса с внедорожником

15:31, 10 дек 2021

Сегодня, 10 декабря, в Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с пассажирским транспортом.

Авария произошла в третьем часу дня на 108 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, автобус  "Газель Некст", двигаясь в направлении Уфы, совершил наезд на остановившийся "Toyota Land Cruiser 200". В результате аварии пять человек госпитализированы.

На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 67-летняя женщина за рулем спровоцировала аварию. В результате аварии 29-летний водитель «Гранты» и его 25-летний пассажир были госпитализированы. Автоледи также попала в больницу. 



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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке аварии
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