В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали в аварии пассажирского автобуса с внедорожником
15:31, 10 дек 2021
Сегодня, 10 декабря, в Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с пассажирским транспортом.
Авария произошла в третьем часу дня на 108 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, автобус "Газель Некст", двигаясь в направлении Уфы, совершил наезд на остановившийся "Toyota Land Cruiser 200". В результате аварии пять человек госпитализированы.
На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 67-летняя женщина за рулем спровоцировала аварию. В результате аварии 29-летний водитель «Гранты» и его 25-летний пассажир были госпитализированы. Автоледи также попала в больницу.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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