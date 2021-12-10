В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали в аварии пассажирского автобуса с внедорожником

15:31, 10 дек 2021

Сегодня, 10 декабря, в Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с пассажирским транспортом.







Авария произошла в третьем часу дня на 108 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, автобус "Газель Некст", двигаясь в направлении Уфы, совершил наезд на остановившийся "Toyota Land Cruiser 200". В результате аварии пять человек госпитализированы.



На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 67-летняя женщина за рулем спровоцировала аварию. В результате аварии 29-летний водитель «Гранты» и его 25-летний пассажир были госпитализированы. Автоледи также попала в больницу.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ