В Башкирии пенсионерка затопила соседей после своей смерти

11:20, 11 дек 2021

В МЧС по Башкирии сообщили, что в Уфе на проспекте Октября, 83/2 нашли тело погибшей женщины. Предварительно известно, что ее обнаружили в собственной квартире.







По данным спасателей, соседи погибшей сообщили, 9 декабря, что их квартиру затапливают соседи сверху. 10 декабря, когда удалось вскрыть дверь в жилище, МЧС обнаружили труп 81-летней хозяйки с термическими ожогами. В самой квартире были следи копоти и горения.



Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе Башкирии родители обнаружили бездыханное тело своего 3-месячного ребенка.





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