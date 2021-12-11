В Башкирии пенсионерка затопила соседей после своей смерти
11:20, 11 дек 2021
В МЧС по Башкирии сообщили, что в Уфе на проспекте Октября, 83/2 нашли тело погибшей женщины. Предварительно известно, что ее обнаружили в собственной квартире.
По данным спасателей, соседи погибшей сообщили, 9 декабря, что их квартиру затапливают соседи сверху. 10 декабря, когда удалось вскрыть дверь в жилище, МЧС обнаружили труп 81-летней хозяйки с термическими ожогами. В самой квартире были следи копоти и горения.
Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.