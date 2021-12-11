В Башкирии в аварии пострадали четыре человека

14:38, 11 дек 2021

На трассе Туймазы — Октябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в Госкомитете Башкирии по ЧС.







По данным комитета, в каждой машине пострадало по два человека. Их госпитализировали в Туймазинскую центральную районную больницу. Два человека застряли в машине после аварии.

— Спасатели деблокировали водителя и пассажира из автомобиля ВАЗ-2114 и передали их бригаде скорой помощи, — рассказали в Госкомитете.



Накануне под Стерлитамаком произошло ДТП с пассажирским автобусом. В нем находилось 11 человек.





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Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС