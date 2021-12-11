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В Башкирии в аварии пострадали четыре человека

В Башкирии в аварии пострадали четыре человека

14:38, 11 дек 2021

На трассе ТуймазыОктябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в Госкомитете Башкирии по ЧС.



По данным комитета, в каждой машине пострадало по два человека. Их госпитализировали в Туймазинскую центральную районную больницу. Два человека застряли в машине после аварии.

— Спасатели деблокировали водителя и пассажира из автомобиля ВАЗ-2114 и передали их бригаде скорой помощи, — рассказали в Госкомитете.


Накануне под Стерлитамаком произошло ДТП с пассажирским автобусом. В нем находилось 11 человек.


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Источник: ufa1.ru
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Туймазинский район происшествия
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