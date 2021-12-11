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В Чишминском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля, пострадали женщина с ребенком

В Чишминском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля, пострадали женщина с ребенком

18:55, 11 дек 2021

Двое людей получили травмы в результате аварии в Башкирии.


ДТП произошло 10 декабря. По информации СМИ, столкнулись три легковых машины поблизости села Шинг-Куль.

В итоге были госпитализированы двухлетний ребенок и женщина 29 лет.

"Настаиваем на бдительности и концентрации на дороге", - сообщили в местном ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что на трассе ТуймазыОктябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в Госкомитете Башкирии по ЧС.

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Теги: аварии происшествия Чишминский район
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