В Чишминском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля, пострадали женщина с ребенком

18:55, 11 дек 2021

Двое людей получили травмы в результате аварии в Башкирии.



ДТП произошло 10 декабря. По информации СМИ, столкнулись три легковых машины поблизости села Шинг-Куль.



В итоге были госпитализированы двухлетний ребенок и женщина 29 лет.



"Настаиваем на бдительности и концентрации на дороге", - сообщили в местном ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что на трассе Туймазы — Октябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в Госкомитете Башкирии по ЧС.



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