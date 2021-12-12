В Уфе произошла страшная авария, унесшая жизни водителя и пассажира

10:11, 12 дек 2021

Сегодня, 12 декабря, в Уфе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







Авария произошла на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Столкнулись ВАЗ-21099 и «Мазда 6».



В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии, в которой пострадали четыре человека. На трассе Туймазы — Октябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo.





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Фото: ГИБДД по РБ