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В Уфе произошла страшная авария, унесшая жизни водителя и пассажира

В Уфе произошла страшная авария, унесшая жизни водителя и пассажира

10:11, 12 дек 2021

Сегодня, 12 декабря, в Уфе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Авария произошла на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Столкнулись ВАЗ-21099 и «Мазда 6». 

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии, в которой пострадали четыре человека. На трассе ТуймазыОктябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. 


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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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