В Уфе произошла страшная авария, унесшая жизни водителя и пассажира
10:11, 12 дек 2021
Сегодня, 12 декабря, в Уфе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Авария произошла на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Столкнулись ВАЗ-21099 и «Мазда 6».
В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии, в которой пострадали четыре человека. На трассе Туймазы — Октябрьский, рядом с питомником «Долина роз», столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo.