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В Уфе на Солдатском озере под лед провалился 10-летний ребенок

В Уфе на Солдатском озере под лед провалился 10-летний ребенок

10:29, 12 дек 2021

На Солдатском озере в Парке имени Якутова в Уфе 10-летний мальчик провалился в полынью. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в управлении гражданской защиты по городу.

По данным управления, вечером ребенок был в парке без родителей. Его заметил мужчина. По словам очевидца, мальчик пролез за ограждение проруби для купания моржей и провалился в воду.

— Уфимец побежал ему на помощь, но, к счастью, ребенок сумел выбраться из воды самостоятельно. Мужчина повел его в ближайшее кафе, чтобы тот смог отогреться, затем позвонил в экстренные службы, — рассказали в УГЗ.

Ребенка осмотрели медики. Затем его забрал отец. В управлении отметили, что на водоеме установлено два аншлага с предупреждением об опасности нахождения на льду.


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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Теги: Уфа происшествия
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