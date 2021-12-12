В Уфе на Солдатском озере под лед провалился 10-летний ребенок
10:29, 12 дек 2021
На Солдатском озере в Парке имени Якутова в Уфе 10-летний мальчик провалился в полынью. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в управлении гражданской защиты по городу.
По данным управления, вечером ребенок был в парке без родителей. Его заметил мужчина. По словам очевидца, мальчик пролез за ограждение проруби для купания моржей и провалился в воду.
— Уфимец побежал ему на помощь, но, к счастью, ребенок сумел выбраться из воды самостоятельно. Мужчина повел его в ближайшее кафе, чтобы тот смог отогреться, затем позвонил в экстренные службы, — рассказали в УГЗ.
Ребенка осмотрели медики. Затем его забрал отец. В управлении отметили, что на водоеме установлено два аншлага с предупреждением об опасности нахождения на льду.