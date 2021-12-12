Стали известны подробности жуткой аварии в Уфе, в которой погибли 2 человека

13:48, 12 дек 2021

Сегодня около трех часов ночи на улице Октябрьской Революции внимание сотрудников Госавтоинспекции Уфы привлекла ВАЗ-21099, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Было принято решение об остановке данного транспортного средства. Водитель остановился, но сдав назад, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и предпринял попытку скрыться, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.







Сотрудники, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать автомобиль. На неоднократные требования стражей порядка об остановке водитель не реагировал и прибавлял скорость, опасно маневрировал, проезжал на красный сигнал светофора, игнорируя требования правил дорожного движения и создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения. В ходе преследования на перекрестке улиц Мингажева и 50-летия Октября водитель, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Маzda 6». От удара ВАЗ опрокинулся.





В результате дорожной аварии 29-летний водитель отечественного автомобиля и его 24-летний пассажир скончались на месте происшествия. Как оказалось, водитель ВАЗ водительских прав не имел. Кроме того, предварительно установлено, что погибший угнал автомобиль от дома в Кооперативном переулке у своего знакомого. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Фото: ГИБДД по РБ