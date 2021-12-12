14:55, 12 дек 2021

В Илишевском районе Башкирии спасли заблудившегося водителя ВАЗ-2114.



О необычном инциденте рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС. Известно, что водитель «четырнадцатой» обратился к спасателям ранним утром 12 декабря. По его словам, он «потерял ориентир и заблудился».



В итоге водителя обнаружили сотрудники полиции. Он находился между деревнями Уяндыково и Ябалаково. О том, что могло дезориентировать мужчину ничего не сообщается.



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Фото: госкомитет по ЧС