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В Илишевском районе Башкирии спасли заблудившегося водителя

В Илишевском районе Башкирии спасли заблудившегося водителя

14:55, 12 дек 2021

В Илишевском районе Башкирии спасли заблудившегося водителя ВАЗ-2114.


О необычном инциденте рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС. Известно, что водитель «четырнадцатой» обратился к спасателям ранним утром 12 декабря. По его словам, он «потерял ориентир и заблудился».

В итоге водителя обнаружили сотрудники полиции. Он находился между деревнями Уяндыково и Ябалаково. О том, что могло дезориентировать мужчину ничего не сообщается.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: госкомитет по ЧС
Теги: Илишевский район происшествия
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