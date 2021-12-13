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В Уфе в сгоревшей квартире пятиэтажки обнаружены тела двух мужчин

В Уфе в сгоревшей квартире пятиэтажки обнаружены тела двух мужчин

08:19, 13 дек 2021

Под утро 13 декабря в МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома на улице улице Аксакова в Уфе.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Когда пожарные прибыли к жилому дому, наблюдалось горение в комнате двухкомнатной квартиры на 3 этаже пятиэтажки. Благодаря оперативной работе огнеборцев, пламя удалось остановить и пожар был локализован, а затем ликвидирован.


«Из зоны опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано 10 человек. К сожалению, в ходе тушения пожара были найдены тела двух погибших мужчин 87 и 57 лет», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Всего к тушению пожара привлекалось 37 человек и 15 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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