В Чишминском районе Башкирии в деревянном доме сгорел 82-летний дедушка
09:11, 13 дек 2021
В МЧС по Башкирии ночью 13 декабря поступило сообщение о том, что горит бревенчатый дом на улице Садовой в селе Бикеево Чишминского района.
На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России и добровольная пожарная команда Ибрагимовского сельсовета.
К моменту прибытия происходило открытое горение дома размерами 6×8 метров и веранды размерами 5×3 метра.
«В ходе тушения жилого бревенчатого дома было обнаружено тело 82-летнего мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.