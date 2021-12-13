В Чишминском районе Башкирии в деревянном доме сгорел 82-летний дедушка

09:11, 13 дек 2021

В МЧС по Башкирии ночью 13 декабря поступило сообщение о том, что горит бревенчатый дом на улице Садовой в селе Бикеево Чишминского района.







На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России и добровольная пожарная команда Ибрагимовского сельсовета.



К моменту прибытия происходило открытое горение дома размерами 6×8 метров и веранды размерами 5×3 метра.



«В ходе тушения жилого бревенчатого дома было обнаружено тело 82-летнего мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.





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