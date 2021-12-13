В Башкирии вместе с сыном пропал житель Стерлитамака Игорь Байстрюк
12:00, 13 дек 2021
В Башкирии начались поиски 48-летнего Игоря Байстрюка из Стерлитамака, который пропал вместе со своим 4-летним сыном Антоном Байстрюком. Об этом сообщили 13 декабря волонтеры поискового отряда «Отклик». В настоящий момент известно, что 12 декабря он выехал из дома на белом автомобиле «Шевроле Авео». По настоящее время о них ничего неизвестно.
Сообщается, что пропавшие отец с сыном были одеты, как на фото.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 89871060601 или 02