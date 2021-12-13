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В Башкирии скончался один из подозреваемых в нападении на полицейского

В Башкирии скончался один из подозреваемых в нападении на полицейского

13:35, 13 дек 2021

Напомним, 3 декабря в Стерлибашевском районе двое участковых выехали в деревню Акчишма для доставления подозреваемого по уголовному делу. Злоумышленник находился дома вместе со своим знакомым. Он отказался ехать в участок, вместе со знакомым они отобрали у полицейского пистолет и выстрелили несколько раз в сотрудника МВД, ранив его в плечо и ногу.

После этого злоумышленники скрылись на автомобиле, который впоследствии оставили в Федоровском районе. Их задержали. В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Сегодня стало известно, что один из нападавших на полицейских Наиль Г. (на фото он слева) умер в ночь с 11 на 12 декабря, в больничной палате.


Ранее 52-летний мужчина попытался покончить с собой во время задержания. Ему была оказана медпомощь. Второго подозреваемого арестовали.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Стерлибашевский район
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