В Чишминском районе Башкирии пришла в себя девушка, отравившаяся газом с парнем в машине

15:19, 13 дек 2021

Стало известно о состоянии 19-летней девушки, которая вместе со своим парнем отравилась выхлопными газами в закрытом гараже. Как рассказала мать Яны И., накануне ее дочь выписали из больницы. Первым делом, девушка отправилась на кладбище, где похоронили ее возлюбленного – 16-летнего Антона (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.).







- Когда узнала – истерика была, все-таки она его очень любила. Хоть и встречались всего ничего, 4 месяца, но очень были привязаны друг к другу. Такой хороший мальчик был: добрый, вежливый… Яна до сих пор оплакивает первую любовь, - вздыхает мама девушки.



Напомним, все произошло в минувшую среду в селе Алкино-2 Чишминского района. Антон приехал в гости к Яне и решил помочь ей починить автомобиль. Когда родственники запереживали, что ребят долго нет, то пошли в гараж, где и обнаружили их в бессознательном состоянии. Яна выжила, а Антон скончался от отравления выхлопными газами.





Последствия отравления не прошли мимо и самой Яны: девушка должна пройти полное обследование и КТ головного мозга, поскольку гипоксия может дать серьезные осложнения. По словам мамы Яны, в семье сейчас нет никаких финансовых возможностей для этого. Родственники просят поддержать их в трудную минуту: если у вас есть возможность, вы можете сделать посильный вклад на карту, привязанной к номеру самой Яны И. 8(987)097-80-17.





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