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В Стерлитамаке прекращены поиски пропавшего Игоря Байстрюка и его сына

В Стерлитамаке прекращены поиски пропавшего Игоря Байстрюка и его сына

16:54, 13 дек 2021

В Башкирии завершились поиски 48-летнего Игоря Байстрюка и его 4-летнего сына Антона. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Отклик», мужчина и мальчик найдены живыми.

Состояние здоровья Игоря и Антона Байстрюк не уточняется. Причины их пропажи неизвестны.

Напомним, ранее МВД по РБ прокомментировало пропажу мужчины и его сына. Как сообщал ранее, житель Стерлитамака выехал на автомобиле со своим сыном 12 декабря, с тех пор о них ничего не было известно.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Отклик»
Теги: Стерлитамакский район
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