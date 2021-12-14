В Иглинском районе Башкирии на трассе столкнулись, а затем загорелись 2 грузовика, погибли два человека
09:04, 14 дек 2021
Авария со смертельным исходом случилась в Иглинском районе 14 декабря, сообщает республиканское ГИБДД.
Примерно в 5 утра на 1497 км дороги М5 столкнулись 2 встречных грузовых автомобиля. Затем машины загорелись. В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей погиб на месте. Кроме того скончался пассажир другой фуры. Сейчас на участке для легковых транспортных средств организовано реверсивное движение, для грузовых – объезд через Иглино.
На месте инцидента работают полицейские и спасатели. Детали уточняются.
Ранее сообщалось об еще одном ДТП в Башкирии: в Абзелиловском районе водитель на Volvo задавил внезапно вышедшего на дорогу пешехода.
Фото: ГИБДД по РБ
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